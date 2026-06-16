I Mondiali? E meno male che la Superlega è fallita! 

Sono passati cinque anni, sembrano molti di più. La mattina del 20 aprile 2021 , le più alte cariche istituzionali del calcio si erano svegliate con il sacro fuoco addosso: dovevano salvare la purezza del calcio dal satanico attacco della Superlega . Era tutto in pericolo: il merito sportivo, la salvaguardia dei club più poveri contro lo strapotere di quelli ricchi, la strenua resistenza contro lo sport trasformato in puro business, la tutela dei campionati nazionali, il rifiuto dell’idolatria del denaro e, soprattutto, la difesa dei tifosi, i poveri tifosi cui stava per essere sottratto il loro calcio. Fu un gioioso trionfo. Vinse il «calcio del popolo». Sulla testa degli sconfitti venne messa una taglia e ci fu chi poi incassò la ricompensa. Oggi quella vicenda è un paragrafo della ultracentenaria storia del football. Oggi, infatti, ci possiamo godere il calcio del popolo, che è rimasto fedelissimo alle dichiarazioni di quei giorni, al manifesto innalzato durante quella emozionante rivolta popolare.

Champions League, ricavi e disuguaglianze: i club ricchi diventano più forti

La nuova Champions League di Ceferin, per esempio, è passata dall’avere 125 partite ad averne 189 (occupando ancora più date in calendario) e in questo modo ha potuto vendere ancora più cari i diritti televisivi, sottraendo risorse per lo più ai campionati nazionali. Quell’enorme montepremi viene ridistribuito (non tutto, perché una parte non indifferente viene trattenuta dall’Uefa) ai 36 club fra i quali il ricambio è relativamente ridotto, soprattutto quando si tratta delle squadre dei cinque grandi campionati, alle quali va la maggior parte delle risorse. Come dire: i ricchi diventano sempre più ricchi, i poveri rimangono tali. E quella manciata di club (parliamo di cinque o sei) che partecipano con regolarità alla Champions League possono contare da un minimo di 50 milioni fino a 100 milioni in più, rispetto alle altre squadre del loro campionato nazionale.

In Italia, per esempio, negli ultimi cinque anni, l’Inter ha partecipato sempre, Milan e Juve quattro volte, Napoli e Atalanta tre, Lazio una volta. Sei squadre su venti si sono divise un bottino di circa un miliardo di euro, che ha scavato un solco profondo, destinato a diventare baratro nel lungo periodo. Anche perché i diritti televisivi della Champions, nel giro di qualche anno saranno molto più remunerativi di quelli della Serie A, che si difende con le unghie e con i denti, ma ovviamente fa sempre più fatica a vendere il suo prodotto in un mercato sovraffollato da competizioni internazionali, progressivamente più invadenti e voraci di date, di sponsor e di soldi delle tv. La scorsa estate, per esempio, si è aggiunto il Mondiale per club inventato da Infantino a erodere ulteriormente calendario e risorse. Ma è il calcio del popolo, mica la Superlega che pensava solo ai soldi e premiava un piccolo gruppo di squadre. Gente, è il vostro calcio, prendete e godetene tutti.

Mondiale 2026, business e contraddizioni del calcio moderno

A patto di poter pagare 600 dollari per un biglietto, naturalmente. Perché il Mondiale 2026 non è esattamente a buon mercato, (anche se sono stati messi in vendita pacchetti di biglietti a 60 dollari, ma non si sa bene quanti e per quali partite). Un Mondiale che costringe a giocare partite a temperature inopportune, ma può offrire la “pausa idratazione” che ha trasformato il calcio in basket, raddoppiando i tempi di gioco, da due a quattro. Idea geniale che garantisce altri due break pubblicitari da 5 minuti l’uno (e si dice possano valere fino a 9 milioni di dollari). Ma, attenzione, non lo fanno mica per i soldi, mica sono i tipi loschi della Superlega, sono gli altri, i buoni, quelli che preservano la purezza del calcio e tengono alla salute dei giocatori, quindi li fanno bere molto (e mangiare frutta e verdura, sul “non uscire nelle ore calde” invece fanno qualche eccezione, ma vabbè). Sì, certo, gli infortuni si stanno moltiplicando, ma è una questione di sfortuna, non sono certo le cinquanta/sessanta partite all’anno da giocare. Ricordiamocelo: questo è il calcio del popolo, il calcio dei giocatori e degli allenatori che il 20 aprile 2021 si erano fieramente schierati contro la Superlega, facendosi scudo con i loro iban, per parare i fendenti della barbara invasione del business. Oggi, infatti, c’è un Mondiale che ricaccia indietro un arbitro scambiandolo per un terrorista e che non consente all’Iran di stazionare sul territorio degli Stati Uniti più dell’ora e mezza della partita (in caso di supplementari ci sarà bisogno di una deroga?). Un Mondiale superinclusivo, che ha ridotto il peso dell’Europa in nome di una globalizzazione geopolitica e geoeconomica, fregandosene altamente della questione tecnica. Il merito sportivo? Sì, ma con le quote elettorali giuste. Ora, non è che tutto questo sia necessariamente sbagliato. O brutto. O cattivo. Anzi, a tratti, sarà anche appassionante. Ed è, comunque, inevitabile, perché il mondo va in quella direzione. È solo l’incoerenza tra gli slogan del 2021 e gli ultimi cinque anni a risultare spaventosamente enorme. Ma forse è un miraggio dovuto al caldo. Meno male che fra poco c’è l’hydration break, un po’ di sali minerali e passa tutto. Anche l’ipocrisia.