Cristiano Ronaldo cuore d'oro: ferma il pullman e abbraccia il bambino

OPORTO - Campione in campo, campione nella vita. Il gesto che Cristiano Ronaldo ha regalato a un suo piccolo fan sta facendo il giro del mondo, commuovendo il web. Dopo aver segnato una fantastica tripletta alla Svizzera nella semifinale della Nations League vinta 3-1 dal Portogallo, il 7 della Juventus si è allenato all'Estadio do Bessa insieme ai suoi compagni di Nazionale. Poi, alla fine della sessione di lavoro, ecco l'atto d'amore. Un bambino, che sta combattendo contro una terribile malattia, stava aspettando Ronaldo, suo idolo, con un cartello in mano che recitava: "Cristiano, dammi un abbraccio". Il campione portoghese ha chiesto all'autista del pullman della Nazionale, che stava lasciando l'impianto di allenamento, di fermarsi per far salire a bordo il piccolo tifoso che ha scattato una foto e ricevuto l'abbraccio che sognava.