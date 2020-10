Nations League, vincono Spagna e Germania: non basta Malinovsky all'Ucraina

MADRID (Spagna) - Vola in vetta al gruppo D della League A della Nations League la Spagna che supera di misura, per 1-0, la Svizzera. Gara decisa nel primo tempo dagli iberici che trovano il vantaggio e amministrano il resto dell'incontro. Aprono bene gli ospiti che al 12' sfiorano il gol con Benito sul quale è provvidenziale De Gea, eppure al 14' è Oyarzabal a sbloccare la gara per la Roja: grave indecisione di Sommer in impostazione e l'attaccante della Real Sociedad che non perdona. Il raddoppio capita al 28' sulla testa di Ferran Torres, ma è bravo questa volta l'estremo difensore di Petkovic. Nella ripresa Luis Enrique da il via alla giostra dei cambi con l'ingresso in campo di Adama Traorè, ma la grande occasioni per il raddoppio capita sui piedi di capitan Sergio Ramos che calcia a botta sicura da pochi passi trovando l'opposizione con il corpo di Xhaka. Nel finale accade poco o nulla e la Roja conquista altri tre punti.

Spagna-Svizzera, tabellino e statistiche

Ucraina-Germania 1-2: la cronaca

Al secondo posto del raggruppamento D sale la Germania che batte in trasferta l'Ucraina per 2-1 e conquista i primi tre punti in classifica. Dopo 20' è Ginter a sorprendere la difesa avversaria con un tocco da attaccante puro, su assist dell'ex Roma Rudiger. La furia dei tedeschi è pronta ad abbattersi sulla formazione di Shevchenko, ma le occasioni nel giro di quattro minuti per Kimmich e Gnabry trovano pronti i guanti di Bushchov. L'ultimo squillo prima del riposo arriva al 43' con Kroos che sfiora di poco il palo sinistro. Con Malinovsky ammonito i padroni di casa tornano in campo con poco mordente e al 49' capitolano per la seconda volta: papera in uscita del portiere della Dynamo Kiev e colpo di testa a porta vuota facilissimo per Goretzka. Al 76' è proprio il centrocampista dell'Atalanta a trasformare il calcio di rigore che accorcia le distanze.

Ucraina-Germania, tabellino e statistiche

Nations League, gli altri risultati

Vince il Montenegro per 2-0 con le reti di Jovetic e Ivanovic che piegano l'Azerbaigian, mentre è la doppietta di Sinani a regalare la vittoria, sempre per 2-0, al Lussemburgo su Cipro nel gruppo 1 del girone C. Pari per 1-1 tra Isole Far Oer e Lettonia nella terza giornata del gruppo 1 del girone D. Ospiti avanti al 25' Ikaunieks, pareggio dei padroni di casa tre minuti dopo con Faero. Nell'altra gara del raggruppamento termina 0-0 tra Andorra e Malta. Successo esterno per 1-0 di Gilbilterra contro il Liechtenstein nella seconda giornata del gruppo 2 del girone, a decidere il match la rete realizzata da Tjay De Barr al 10'.