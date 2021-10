Pogba è a Torino: con un post fa sognare i tifosi della Juve

La parola "Torino" e una faccina tutta cuori. Tanto è bastato a Paul Pogba per annunciare il suo ritorno a Torino in pompa magna. Non per vestire di nuovo la maglia della Juve - come alcuni tifosi sognano da tempo - ma per giocare la semifinale di Nations League contro il Belgio. Il centrocampista del Manchester United è atterrato in mattinata all'aeroporto di Torino Caselle insieme al resto della Nazionale francese. Nel video pubblicato su Instagram, Pogba è in compagnia di Griezmann, con cui parla in italiano.