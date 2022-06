Italia-Ungheria, Mancini: "Abbiamo tanti giovani, serve tempo"

CESENA - Vigilia della gara di Nations League contro l'Ungheria per l'Italia, che domani scenderà in campo al Manuzzi di Cesena. Per presentare il match, il commissario tecnico Roberto Mancini ha presenziato la consueta conferenza stampa: "Formazione? Un po' di cambi ci saranno sicuro. Non credo tutti, ma molti". Poi sulla posizione di Locatelli da playmaker: "Locatelli può essere adattato in quel ruolo, ma Bryan insieme a Esposito sono gli unici in questo gruppo che possono giocare da play". A seguire ha affrontato il tema del rinnovamento della filosofia: "Si può vincere in qualsiasi modo, non c'è una ricetta particolare. Con tutti i sistemi si può vincere, con la Germania negli ultimi 20 minuti non siamo riusciti a prenderli bene perché loro non erano male, mi sembra... Poi la partita successivamente è stata in totale equilibrio. Erano tutti giocatori nuovi, è chiaro che ci voglia un po' di tempo".