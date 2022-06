Italia, Donnarumma: "Per questa maglia si gioca anche senza un dito"

"E' un'emozione indescrivibile portare la maglia numero 1 e la fascia di capitano. Non ci sono parole. E' emozionante". Così 'Gigio' Donnarumma, ai microfoni di RaiSport, dopo il fischio finale di Italia-Ungheria, in cui il portiere degli azzurri è sceso in campo con un dito dolorante: "Per questa maglia si gioca anche senza un dito" ha spiegato, forse lanciando una frecciata a qualche giocatore che ha lasciato il ritiro della Nazionale italiana nei giorni scorsi.