Nations League, 1-1 nel big match tra Germania e Inghilterra

Termina 1-1 il big match della seconda giornata di Nations League tra Germania e Inghilterra . All'Allianz Arena di Monaco di Baviera, tedeschi e inglesi si dividono la posta: vantaggio teutonico nel primo tempo con l'acuto del centrocampista del Borussia Moenchengladbach, Jonas Hofmann e pareggio, ai titoli di coda del match del bomber del Tottenham Harry Kane su calcio di rigore. La Bosnia Erzegovina di Dzeko e Pjanic supera di misura, 1-0, la Romania degli 'italiani' Puscas, Marin e Chiriches e aggancia la Finlandia in testa al gruppo 3 della Lega B. Turchia (vittoria 6-0 in Lituania) e Lussemburgo (1-0 a Torshavn contro le Isole Far Oer) guidano con 6 punti il gruppo 1 della Lega C.

Nations League, tutti i risultati

Germania-Inghilterra, Kane risponde a Hofmann

Match di alti contenuti tecnici quello che va in scena all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Parte forte la Germania con Kai Havertz che scalda i guantoni di Pickford già al primo minuto di gioco. L’undici di Flick preme sull’acceleratore ma non riesce a sbloccare il risultato contro un’Inghilterra che parte in sordina ma esce alla distanza. Al 14’ arriva la doccia gelata per Southgate: si infortuna il metronomo Phillips. Sostituito da Bellingham, il centrocampista del Leeds United esce per un problema alla coscia destra, conseguenza di un violento scontro di gioco con il difensore del Friburgo, Schlotterbeck. Senza il suo mastino in mediana, la Nazionale dei ‘Tre leoni’ soffre il pressing tedesco: la Germania continua a macinare gioco e trova, al minuto 23, il gol del vantaggio con Hofmann, poi annullato per fuorigioco dello stesso centrocampista. Nella ripresa il copione del match non cambia e al 5’ della ripresa la Germania passa: protagonista è ancora il centrocampista del Moenchengladbach, Hoffmann, che sfrutta un preciso assist di Kimmich supera Pickford con un destro da centro area che si insacca nell’angolino destro. Flick vuole chiudere la partita e manda in campo Gnabry e Werner che rilevano il match winner Hoffmann e il classe 2003 Musiala. La Germania cerca il colpo del ko, l'Inghilterra un pareggio che sarebbe preziosissimo. E proprio quando l'undici di Flick sembra in pieno controllo del match, arriva l'episodio che cambia la storia della partita: è il minuto 85 quando Harry Kane viene atterrato in area di rigore da Schlotterbeck. Calcio di rigore per l'Inghilterra, confermato dopo un breve check del Var. Sul dischetto si presenta il bomber del Tottenham che non sbaglia. Finisce 1-1 il big match della seconda giornata di Nations League. La Germania sale a quota due punti; l'Inghilterra strappa invece il primo punto del gruppo 1, guidato dall'Italia di Roberto Mancini a quota quattro punti. Secondo posto per l'Ungheria, ferma a tre punti.

Germania-Inghilterra, tabellino e statistiche

Nations League B, Bosnia di misura contro la Romania. Bene anche la Finlandia

La Bosnia Erzegovina supera 1-0 la Romania con un gol dell'attaccante dell'Eupen, Smail Prevljak e raggiunge la Finlandia a quota quattro punti nel gruppo 3 della Lega C. Edin Dzeko in campo nei primi 45 minuti di gioco mentre l'ex Juventus e Roma, Miralem Pjanic, è subentrato a Cimirot all'inizio della ripresa. Nel pomeriggio, vittoria interna anche della Finlandia che ha battuto 2-0 il Montenegro. A Helsinki decide la doppietta di Pohjanpalo in gol al 31' e al 38' del primo tempo. In classifica in testa bosniaci e finlandesi a quota 4 punti, montenegrini fermi a 3, chiude la Romania con 0.

Bosnia Erzegovina-Romania, tabellino e statistiche

Nations League D, show Turchia a Vilnius

La Turchia di Calhanoglu e Under (entrambi sostituiti a inizio secondo tempo da Kokcu e Akgun) domina in Lituania e strappa i tre punti con un perentorio 6-0 a Vilnius: decisive le doppiette di Sinik e Dursun (secondo gol su assist del difensore del Sassuolo, Muldur) e i sigilli di Akgun e Dervisoglu ai titoli di coda del match. La Turchia sale così a quota 6 punti in coabitazione con il Lussemburgo che, nell'altro match del Gruppo 1 della Nations League C, espugna Torshavn con un rigore trasformato al 74' da Rodrigues e batte le Isole Far Oer, ridotte in nove uomini. Far Oer e Lituania ferme a quota zero punti.

Lituania-Turchia, tabellino e statistiche

Isole Far Oer-Lussemburgo, tabellino e statistiche