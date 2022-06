Mancini gongola: "Contava più il risultato, ma che bella prestazione"

CESENA - Non riesce a celare la sua soddisfazione Roberto Mancini, che si presenta ai microfoni dopo il triplice fischio di Italia-Ungheria con più di un motivo per sentirsi sollevato: "Contava innanzi tutto il risultato, ma nel primo tempo abbiamo fatto davvero una buona partita. Il loro gol ci ha messo un po' di timore e qui dovremo essere bravi a migliorare: era una gara che doveva finire con più ampio margine per noi e subire una rete su una partita sostanzialmente chiusa un po' di difficoltà te la mette. Ma questa è un'Italia piena di giovani, che deve lavorare ancora molto e la strada è lunga. Vincere però è importante e comunque è stata veramente una buona partita".