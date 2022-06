Bellingham si sente male durante Germania-Inghilterra e vomita in campo

Bellingham, malore durante Germania-Inghilterra

Jude Bellingham, gioiellino del Borussia Dortmund e della nazionale dei Tre Leoni, ha fatto il suo ingresso in campo al quarto d'ora della prima frazione di gioco per rilevare Phillips. Il centrocampista, come sempre, ha fatto avanti e indietro una miriade di volte, aiutando la squadra sia in fase offensiva che in quella difensiva. E proprio dopo un ripiegamento, nel terzo dei quattro minuti di recupero, nei pressi della propria area di rigore si è piegato sulle ginocchia e ha vomitato. Un particolare di cui non si sono curati gli altri 21 in campo ma che ha attirato l'attenzione degli spettatori, sia allo stadio che davanti ai televisori. L'episodio è infatti stato ripreso sui social scatenando i commenti ironici degli utenti del web.