L'Olanda vince ma De Ligt va ko. Belgio, 6-1 alla Polonia!

L'Olanda vince in pieno recupero contro il Galles 2-1 (in gol anche Koopmeiners) nella sfida valida per la Nations League, ma mette paura ai tifosi della Juve: nel finale di partita De Ligt lascia il campo toccandosi il ginocchio . Andrà valutato. Nell'altra gara del gruppo 4 della Lega A il Belgio strapazza 6-1 la Polonia , illusa dal vantaggio di Lewandowski e poi crollata. Vincono nella Lega B Scozia e Ucraina contro Armenia e Irlanda.

Tutti i risultati della Nations League

Lega A, gruppo 4: vince l'Olanda ma si fa male De Ligt. 6-1 del Belgio alla Polonia

Nel Belgio gioca titolare l'ex Atalanta Castagne, mentre la Polonia schiera gli "italiani" Dragowski, Zurkowski e Zielinski, oltre all'ex Torino Glik. Per ventotto minuti attacca il Belgio, ma al primo affondo passano i polacchi: ottimo spunto di Zielinski che avvia l'azione conclusa in gol da Lewandowski. La nazionale di Roberto Martinez riesce a pareggiare prima dell'intervallo (42') grazie alla conclusione di Witsel, servito a rimorchio da Castagne, e a ribaltare tutto nella ripresa, al 59', quando Hazard innesca De Bruyne che tutto solo piazza in porta il sorpasso. Al 73' e all'80' Trossard cala prima il tris e poi il poker, all'83' invece, dopo l'ingresso di Zalewski, realizza la cinquina Dendoncker. Il 6-1 finale è di Openda. C'è tanta Italia anche nell'Olanda che presenta dall'inizio in difesa lo juventino De Ligt e l'interista De Vrij e a centrocampo gli atalantini Hateboer e Koopmeiners insieme al bolognese Schouten. Dopo un primo tempo di sostanziale equilibrio ci pensa proprio Koopmeiners a cambiare il risultato con un destro rasoterra e preciso all'angolino al 50'. Quando la vittoria Orange sembra scritta e dopo l'infortunio di De Ligt (esce toccandosi il ginocchio), in pieno recupero ecco l'1-1 di Norrington-Davies che sbuca in area e di testa pareggia. Finita qui? Nemmeno per sogno. Passano due minuti e al 94' il tuffo a pesce di Weghorst condanna il Galles.

Classifica: Olanda 6, Belgio 3, Polonia 3, Galles 0

Tabellino Belgio-Polonia

Tabellino Galles-Olanda

Lega B, gruppo 1: vittorie per Scozia e Ucraina

L'Ucraina fa il suo esordio in Nations League dopo la delusione dell'esclusione dal Mondiale per mano del Galles e batte l'Irlanda: decisivo il gol al 47' direttamente su punizione di Cyhankov. Nello stesso gruppo successo al debutto anche per la Scozia: al 28' sblocca Ralston di testa e al 40' raddoppia McKenna, incornando il 2-0.

Classifica: Scozia 3 (una gara in meno), Ucraina 3 (una gara in meno), Armenia 3, Irlanda 0

Tabellino Irlanda-Ucraina

Tabellino Scozia-Armenia