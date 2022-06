Olanda, infortunio De Ligt: le parole del ct Van Gaal

Matthijs De Ligt ha lasciato il campo anzitempo per infortunio nella sfida di Nations League tra l'Olanda e la Scozia. Il ct olandese Louis Van Gaal, nel post gara, si è soffermato sul problema fisico del difensore della Juve, dichiarando: "Per De Ligt dobbiamo aspettare, normalmente l'avrei fatto giocare dall'inizio contro la Polonia ma ora sicuramente non lo sovraccaricherò. Se non riuscirà a recuperare potrei chiamare qualcun altro, ho già detto che mi piacciono diversi giocatori". Poi, è arrivato su Instagram un post di De Ligt che trasuda ottimismo: "Un'altra vittoria sulla strada!" ha scritto il difensore olandese dei bianconeri sui social network.