Nations League: Cancelo trascina il Portogallo, Spagna ok

LISBONA - Il Portogallo resta in testa al gruppo A2 di Nations League battendo anche la Repubblica Ceca per 2-0 allo stadio José Alvalade. Parte meglio la Repubblica Ceca che si rende pericolosa ma i lusitani sbloccano la gara al 33' con l'assist di Bernardo Silva per Cancelo che con un tiro potente dalla distanza porta in vantaggio i suoi. Il raddoppio arriva poco dopo (38'), sempre con assist di Bernardo Silva stavolta per Goncalo Guedes che da dentro l'area fa 2-0. Con questo risultato il Portogallo rimane al primo posto con 7 punti nel girone A2. Per Cristiano Ronaldo 90 minuti in campo. Al secondo posto c'è la Spagna che batte la Svizzera per 1-0. A decidere la sfida è il gol al 13' di Pablo Sarabia che dopo un'ottima ripartenza batte Sommer. La nazionale di Luis Enrique rimane così al secondo posto con 5 punti. Segue poi la Repubblica Ceca con 4 punti e la Svizzera ancora a zero.