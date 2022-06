Nations League, Inghilterra-Italia affidata a Marciniak

ROMA - Inghilterra-Italia, gara valida per la terza giornata di Nations League e in programma domani sera al 'Molineux Stadium' di Wolverhampton, sarà diretta dal polacco Szymon Marciniak, un nome che non sembra portare proprio fortuna al calcio italiano, visti i precedenti di Inter-Liverpool e Juve-Villarreal nell'ultima edizione della Champions League. Agli Azzurri il compito di invertire il 'trend' negativo.