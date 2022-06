Nations League: Pasalic stende la Danimarca, la Francia pareggia con Mbappé

VIENNA - Ancora un pareggio per la Francia che dopo la Croazia si ferma anche contro l'Austria di Rangnick . La squadra di Deschamps , con Benzema, Coman e Griezmann titolari, soffre nei primi minuti e i padroni di casa ne approfittano trovando il vantaggio al 37' di Andreas Weimann su assist di Laimer. La reazione arriva solo nel finale, con Mbappé (entrato al posto di Griezmann) che all'83' firma l'1-1 su assist di Nkunku . La Francia rimane così all'ultimo posto del girone A2 di Nations League con 2 punti. L'Austra invece sale al secondo posto con 4 punti. Si ferma anche la Danimarca , battuta dalla Croazia . A decidere la partita è la rete al 69' di Pasalic , con il centrocampista dell'Atalanta bravo a sfruttare una situazione confusa nell'area avversaria. Nel finale i padroni di casa ci provano trovando anche il gol con Wind che viene però poi annullato per fuorigioco. La Croazia si porta così al terzo posto con 4 punti (l'Austria ha il vantaggio nello scontro diretto) mentre la Danimarca resta in testa con 6 punti.

Austria-Francia, tabellino e statistiche

Danimarca-Croazia, tabellino e statistiche

Tutti i risultati di Nations League

Nel gruppo B2 Israele supera l'Albania per 2-1. Nel gruppo C3 la Slovacchia vince per 1-0 contro l'Azerbaijan mentre Kazakistan e Bielorussia pareggiano per 1-1. Infine nel gruppo D1 la Lettonia batte la Moldavia per 4-1 e l'Andorra batte 2-1 il Liechtenstein.