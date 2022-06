Inghilterra-Italia 0-0: Mancini sorride, Gatti non sbaglia un colpo

WOLVERHAMPTON (Regno Unito) - La giovane Italia di Roberto Mancini non vince, ma convince ancora, stavolta contro l'Inghilterra, nella terza giornata del gruppo 3 della Lega A di Nations League. Si chiude con un pareggio per 0-0, in terra britannica, la rivincita della finale di Euro 2020, conquistata dagli azzurri ai rigori l’11 luglio dello scorso anno. L'Italia gioca bene e mantiene il primo posto nel proprio girone , dando ulteriore linfa al nuovo ciclo inaugurato dal commissario tecnico di Jesi. Manca soltanto il gol ai nostri ragazzi, per la prima volta nella loro storia in campo al Molineux Stadium di Wolverhampton, dove non c'è pubblico (a parte 3.000 bambini) per la sanzione Uefa dovuta agli incidenti a Wembley in occasione della finale degli Europei.

Inghilterra-Italia, la cronaca

Mancini cambia nove uomini rispetto al match vinto sull’Ungheria: il ct azzurro lancia l’esordiente Gatti del Frosinone, di proprietà della Juve, al centro della difesa accanto ad Acerbi. Locatelli agisce in cabina di regia, mentre Pellegrini è confermato tra i titolari (unico oltre a Donnarumma), in appoggio con Pessina al centravanti Scamacca. Nell’Inghilterra di Southgate ci sono il milanista Tomori, fresco campione d’Italia, e Abraham, bomber della Roma, quest'ultimo preferito a Kane (poi entrato nella ripresa). La ventinovesima sfida tra inglesi e azzurri si apre con un lampo di Pellegrini, che mette Frattesi davanti al portiere Ramsdale: la conclusione del centrocampista del Sassuolo, però, sfiora soltanto il palo. I padroni di casa rispondono con un tiro debole di Mount, bloccato da Donnarumma, stasera capitano azzurro per la terza volta. Il portiere del Psg rischia poi il pasticcio di piede, regalando palla ad Abraham: Locatelli è bravissimo a disturbare l'attaccante romanista, che non riesce ad approfittare dell'errore. Al 9' Donnarumma sfiora soltanto un bolide di Mount, che si stampa sulla traversa. Passato lo spavento, l'Italia cresce sempre più, mostrando un bel fraseggio e buone capacità di creare occasioni: al 25' Ramsdale è miracoloso su un destro a botta sicura, da pochi passi, di Tonali. Poi, negli ultimi minuti del primo tempo, ci provano anche Scamacca, che spara alto, Pessina e Locatelli, che impegnano ancora il portiere inglese. Si va al riposo con la sensazione che i ragazzi di Mancini meriterebbero il vantaggio.

Debutto anche per Salvatore Esposito

In apertura di secondo tempo Pessina manca lo specchio, poi è Sterling, da pochi metri, a non inquadrare incredibilmente la porta azzurra spalancata. L'attaccante del City ci riprova al 55', ma Donnarumma blocca la sfera. Al 63' nuovo lampo dell'Italia con Di Lorenzo, che sfiora il gol di pochissimo. Quindi Mancini inserisce il debuttante Salvatore Esposito della Spal e Gnonto al posto di Locatelli e Pellegrini. Proprio Gnonto, al 70', mette paura a Ramsdale, colpendo l'esterno della rete. Al 77' è il momento di Raspadori, che rimpiazza uno sfinito Scamacca. Il match resta vivace fino all'ultimo, con frequenti ribaltamenti di fronte. Nel recupero c'è l'ammonizione di Tonali, che blocca fallosamente una pericolosa ripartenza inglese: il centrocampista del Milan, diffidato, salterà l'ultima gara stagionale di martedì prossimo, in casa della Germania. La sfida di Wolverhampton si chiude 0-0. Promozione totale per tutti i nostri ragazzi, compreso Gatti, coraggioso e autorevole in marcatura su Abraham e poi Kane: un'arma in più anche per la Juventus di Allegri in vista della prossima stagione. L'Italia conserva il primo posto nel gruppo 3, anche grazie al pareggio per 1-1 tra Ungheria e Germania.