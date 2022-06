Nations League, la Germania frena in Ungheria. Botta e risposta Dumfries-Zielinski

BUDAPEST (Ungheria) - Ancora un' impresa casalinga per l'Ungheria diretta da Marco Rossi , che dopo aver battuto all'esordio l'Inghilterra, ferma anche la Germania, impattando per 1-1 e conservando il secondo posto nel Gruppo 3 alle spalle dell'Italia di Mancini. Accade tutto nei primi minuti, con il difensore Nagy a portare in vantaggio i magiari e Hofmann a rimediare per i tedeschi. Per la League A in campo anche il Gruppo 4 con l'Olanda che conserva il primato grazie alla rimonta contro la Polonia, che si porta avanti di due reti grazie a Cash e al napoletano Zielinski , ma che si fa riagguantare dall'uno-due degli orange firmato in poco più di tre minuti da Klaasen e dall' interista Dumfries . Nel finale è Depay a fallire il rigore del possibile successo. Non ne approfitta il Belgio, che pareggia 1-1 in Galles: reti di Tielemans e Johnson.

Nations League, tutti i risultati

Nations League, Serie B: Marusic "uomo derby", Puscas errore indolore

Nella League B di Nations League in campo i Gruppi 1 e 3. Vince ancora l'Ucraina, che dopo la delusione mondiale infila il secondo successo consecutivo, regolando l'Armenia 3-0 e restando sola in vetta a punteggio pieno nel Gruppo 1. Sul campo neutro di Lodz, in Polonia, apre le danze l'atalantino Malinovskyi e completano l'opera Karavaev e Mykolenko. Con identico punteggio l'Irlanda travolge la Scozia con i gol di Browne, Parrot e Obafemi, issandosi momentaneamente al secondo posto grazie alla differenza reti. Nel Gruppo 3, resta al comando la Bosnia, che pareggia 1-1 in trasferta nel derby con il Montenegro: Menalo porta in vantaggio gli ospiti, il laziale Marusic firma il pari dei padroni di casa con una conclusione deviata dal limite dell'area; primi punti per la Romania che piega la Finlandia con il gol di Bancu, dopo che Puscas, attaccante del Pisa, aveva fallito un calcio di rigore.

Nations League, Serie C: Calhanoglu trascina la Turchia

Resta a punteggio pieno la Turchia, che fa tre su tre passando 2-0 in Lussemburgo: sblocca il risultato un rigore trasformato dall'interista Calhanoglu, raddoppia Dursun. Nell'altro match del Gruppo 1, bella vittoria in rimonta per le FarOer, che superano 2-1 la Lituania, lasciandola all'ultimo posto a 0 punti.