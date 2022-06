Pobega lascia il ritiro dell'Italia, Tonali squalificato ma resta in gruppo

TORINO - Roberto Mancini perde un altro pezzo dopo lo 0-0 contro l'Inghilterra a Wolverhampton, che ha visto titolare il prossimo difensore juventino Gatti e consente agli azzurri di restare in vetta al gruppo 3 della Lega A di Nations League. Oltre al milanista Alessandro Florenzi, tornato in Italia per sottoporsi ad un piccolo intervento programmato da mesi, ha lasciato il ritiro anche Tommaso Pobega: il centrocampista del Torino (di proprietà del Milan), indisponibile per il match di martedì prossimo (14 giugno) in casa della Germania, "farà rientro nelle prossime ore presso il club di appartenenza - si legge in una nota della Figc - per le cure del caso".