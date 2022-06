Nations League, Flick punta l'Italia: "Vogliamo chiudere con una vittoria"

BUDAPEST (UNGHERIA) - Hansi Flick, tecnico della Nazionale tedesca, presenta la sfida contro l'Italia, valevole per la Nations League. La Germania vuole chiudere questo mini ciclo di gare con una vittoria. "Vogliamo andare in vacanza con un successo - ha dichiarato l'ex tecnico del Bayern Monaco - non sarà facile, ma ci aspettiamo che la squadra ce la metta tutta. Il nostro obiettivo è raggiungere la final four, ma deve essere chiaro che dobbiamo semplicemente fare un salto di qualità, o forse due o tre". Flick elogia il lavoro di Roberto Mancini: "L'Italia sta facendo bene, ha una buona squadra e Mancini può creare la nazionale per i prossimi anni. Noi siamo più sotto pressione a causa dei Mondiali, ma sono sicuro che miglioreremo nei mesi a venire. Intanto penso che la mia squadra imparerà molto dalla partita contro l'Ungheria. Ci stiamo preparando con molta attenzione e serietà per questa sfida con l'Italia".

Neuer e la sfida con Donnarumma

Presente in conferenza stampa anche Manuel Neuer. Il numero uno del Bayern Monaco è stimolato dal duello a distanza con Donnarumma. "Non sta a me giudicare chi sia il migliore tra me e lui, ce ne sono molti altri che stanno giocando ad altissimo livello. In generale i portieri hanno raggiunto un grande livello, in questo momento". Neuer affronterà un'Italia a cui mancano i gol degli attaccanti. "Si dice spesso che non abbiamo un vero attaccante - risponde - e noi stiamo cercando qualcosa di nuovo, lo abbiamo sperimentato anche noi, così come l'Italia. Diciamo che l'Italia sta attraversando una fase di transizione dopo aver avuto grandi campioni come Pirlo. Ci passeremo anche noi, pur se io dico, come Bayern, che vogliamo continuare a vincere titoli".