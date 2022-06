Nations League, Croazia ok con Modric: Francia a rischio retrocessione

PARIGI - La Francia viene sconfitta dalla Croazia per 1-0 ed è a rischio di una clamorosa retrocessione in Nations League. Partono malissimo i padroni di casa allo Stade de France, con Kimpembe che al 4' fa cadere Budimir in area: per l'arbitro è calcio di rigore. Dagli undici metri si presenta Modric che calcia basso, Maignan la tocca ma non riesce a deviarla e la palla termina in rete. La reazione della Francia arriva solo nella ripresa con Mbappe che prova a lanciarsi in avanti in più occasioni ma che viene fermato dal portiere avversario, Ivusic. Con questo risultato la Nazionale di Deschamps resta all'ultimo posto con 2 punti nel girone A2, con solo due gare rimaste. I campioni in carica della Nations League non andranno matematicamente alle Final Four e ora sono anche a rischio retrocessione. La Croazia invece sale al secondo posto con 7 punti. È in corsa per un posto nelle Final Four la Danimarca che dopo la sconfitta proprio contro la Croazia si riscatta vincendo per 2-0 contro l'Austria di Rangnick. Decidono la sfida le reti di Wind su assist di Maehle e dell'ex Bologna Skov Olsen. La Nazionale di Eriksen rimane in testa con a 9 punti mentre l'Austria resta a 4 punti.