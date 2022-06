Diretta Germania-Italia ore 20.45: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

L' Italia è impegnata sul campo della Germania per il quarto turno della fase a gironi di Nations League . Dopo 3 giornate, gli azzurri di Roberto Mancini occupano il primo posto del gruppo con 5 punti mentre la nazionale tedesca è terza con 3 punti. Il ct dell'Italia, nella conferenza della vigilia, ha dichiarato: "Metterò giocatori freschi, è l'ultima e non è facile. La Germania gioca bene, forse anche meglio rispetto al passato. Hanno tanti giocatori di talento e hanno un ottimo possesso palla. Tengono bene il campo, stanno alti, pressano: sono una delle squadre migliori".

Diretta tv e streaming Germania-Italia

La partita tra Germania e Italia è in programma alle ore 20.45: sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai1 e in streaming su RaiPlay.

Germania-Italia, le probabili formazioni

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kehrer, Sule, Rudiger, Henrichs; Kimmich, Gundogan; Hofmann, Muller, Sane; Adeyemi. Ct: Flick. A disposizione: Trapp, Baumann, Tah, Kehrer, Raum, Goretzka, Musiala, Stach, Brandt, Havertz, Werner, Nmecha.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Mancini, Bastoni, Spinazzola; Barella, Cristante, Locatelli; Politano, Raspadori, Gnonto. Ct: Mancini. A disposizione: Cragno, Meret, Luiz Felipe, Gatti, Scalvini, Di Lorenzo, Esposito, Frattesi, Caprari, Pellegrini, Scamacca, Cancellieri.

ARBITRO: Kovacs (Rom)

GUARDALINEE: Marinescu e Artene

QUARTO UOMO: Chivulete

VAR: Van Boekel (Ola)

AVAR: Kamphuis