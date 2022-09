Spagna, i convocati di Luis Enrique: assente Ramos, c'è Morata

MADRID - È tutto pronto per il doppio impegno di Nations League della Spagna, che affronterà la Svizzera (il 24 settembre a Saragozza) e il Portogallo (il 27 a Braga). Il tecnico Luis Enrique ha diramato la lista completa dei convocati: le due novità sono Borja Iglesias e Nico Williams, mentre invece è assente il veterano Sergio Ramos. Presente nella lista anche l'ex Juve Morata. Un doppio confronto decisivo per la squadra di Luis Enrique, al momento prima nel girone con 8 punti, uno in più dei lusitani.