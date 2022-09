Belgio, De Ketelaere e Saelemaekers convocati per la Nations League

Roberto Martinez, ct del Belgio, ha fatto le sue scelte in vista delle sfide di Nations League contro Galles e Olanda. Nella lista presenti due "italiani", ovvero i milanisti Alexis Saelemaekers e Charles De Ketelaere. Assente il nerazzurro Romelu Lukaku, ancora infortunato. Il tecnico dei diavoli rossi ha dichiarato: "Ci aspettiamo che Romelu torni presto a giocare con l'Inter, ma non vogliamo correre rischi in vista del Mondiale". Convocato anche l'ex Napoli Dries Mertens, attualmente al Galatasaray, e il difensore Jason Denayer, vicino al Toro in estate e al momento svincolato.