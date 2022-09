Didier Deschamps resta senza terzini sinistri. Dopo il forfait di Theo Hernandez, il ct francese dovrà rinunciare anche a Lucas Digne. Il difensore dell'Aston Villa, che in Italia ha vestito la maglia della Roma, ha lasciato il ritiro per un edema alla caviglia destra. In vista del doppio impegno contro Austria e Danimarca, Deschamps ha convocato il debuttante Adrien Truffert: il 20enne del Rennes era già presente a Clairefontaine per il raduno dell'under 21 transalpina.