Inghilterra, con l'Italia Kane metterà la fascia contro la discriminazione

LONDRA (Inghilterra) - Una fascia al braccio per promuovere l’inclusione. Otto nazionali di calcio nelle prossime partite di Nations League faranno indossare al proprio capitano la fascia OneLove, per inviare un messaggio contro ogni tipo di discriminazione. Oltre alle nazionali di Olanda, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Norvegia, Svezia, Svizzera e Galles, ha aderito all’iniziativa anche l’Inghilterra che venerdì sera scenderà in campo a San Siro contro l’Italia.