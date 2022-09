Juve, Vlahovic: "Serbia, finalmente sono di nuovo qui. Fiducia del ct? Fondamentale"

BELGRADO (SERBIA) - "Non vedevo l'ora di essere di nuovo a Stara Pazova. L'ultima volta avevo avuto dei problemi fisici, ma il ct mi è venuto sempre incontro e devo ringraziarlo per avermi aiutato a guarire dall'infortunio nel miglior modo possibile", così Dusan Vlahovic, attaccante della Serbia e della Juventus, in vista dell'impegno in Nations League che vedrà impegnata la sua nazionale contro la Svezia sabato 24 settembre a Belgrado. Intervistato dai canali ufficiali della selezione serba, Vlahovic ha anche sottolineato quanto sia importante la chimica di squadra: "Sono venuto anche durante il processo di recupero per fare il tifo per i miei compagni ed è il minimo che potevo fare per la mia nazionale in quel momento", ammette l'attaccante della Juve che poi aggiunge: "Ora sono pronto e molto felice di essere di nuovo tra i convocati. Non vedo l'ora di giocare contro Svezia e Norvegia".