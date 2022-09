Nations League, ko la Polonia di Szczesny e Milik. Giroud ispira la Francia

TORINO - Successo importante nel gruppo 4 di Nations League per l' Olanda , che grazie al 2-0 contro la Polonia di Milik e Szczesny ipoteca il pass per la fase ad eliminazione diretta della competizione. Vince anche la Francia , che grazie al 2-0 contro l' Austria centra tre punti fondamentali per mantenere il posto in Nations League A : sono i gol di Mbappé e Giroud a permettere alla nazionale di Deschamps di superare in classifica al penultimo posto proprio Arnautovic e compagni. La nota stonata della serata parigina, per i transalpini e per il Milan, è l' infortunio al polpaccio occorso a Maignan (che non rientra in campo nel secondo tempo). Successi anche per il Belgio (2-1 al Galles ) e per la Croazia , che grazie al 2-1 contro la Danimarca balza in testa al gruppo 1. Promosse in Nations League B la Turchia e il Kazakistan .

Polonia ko con l'Olanda, la Francia si risolleva con Mbappé e Giroud

Tre punti quasi decisivi per l'Olanda, che a Varsavia batte 2-0 la Polonia di Szczesny e Milik e ipoteca di fatto la qualificazione alla fase finale della competizione: gli Orange, che perdono al 5' per un colpo al capo l'atalantino Koopminers, vanno in vantaggio al 14' con Gakpo che approfitta di un preciso assist dell'interista Dumfries dalla destra per superare il portiere con un piatto destro da pochi passi. Nel secondo tempo in campo anche De Roon da una parte e Milik dall'altra, e al 60' gli Orange raddoppiano: è Bergwjin a sfruttare un ottima sponda di Janssen per battere ancora Szczesny con un destro preciso. Solo una sconfitta con quattro gol di scarto nell'ultima giornata contro il Belgio potrebbe pregiudicare la vittoria del Gruppo 4 da parte di Van Dijk e compagni. Col milanista Maignan titolare fra i pali dal 1' (ma che non rientra in campo nei secondi 45' per un infortunio al polpaccio) e con l'altro rossonero Giroud a fare da partner in attacco a Mbappé, la Francia batte 2-0 l'Austria di Arnautovic. E' un gol di Mbappé a portare in vantaggio i transalpini al 56': splendida azione personale dell'attaccante del Psg che fa fuori in dribbling tutta la difesa austriaca e batte il portiere con un destro potente. Raddoppio che arriva dieci minuti dopo con Giroud, che stacca sul cross di Griezmann e insacca di testa. Vince anche la Croazia di Brozovic e Pasalic contro la Danimarca di Kjaer e Maehle: è solo un grande Livakovic nel primo tempo a non far capitolare Modric e compagni, ma nel secondo tempo i balcanici trovano il vantaggio grazie a Sosa: bravo il mancino dello Stoccarda a trafiggere Schmeichel con un preciso piatto da fuori area. Al 79' Eriksen pareggia per i danesi con un gran tiro da fuori area, ma dopo neanche un minuti la Croazia torna in vantaggio con Majer, che tocca il suo primo pallone dopo l'ingresso in campo e con un sinistro dal limite regala i tre punti e il primato nel girone ai suoi: finisce 2-1. Panchina per Saelemaekers e solo cinque minuti finali per De Ketelaere nel match vinto 2-1 dal Belgio contro il Galles (dove l'ex Napoli Mertens subentra gioca 25'): la nazionale di Martinez passa in vantaggio al 10' con De Bruyne, che batte il portiere con un bel piatto sinistro di prima dal limite dell'area. Il fantasista del City è protagonista anche al 38', fornendo un assist al bacio per il raddoppio di Batshuayi. In avvio di secondo tempo Moore accorcia di testa, ma non basta ai gallesi che dovranno giocarsi la permanenza in Nations A nel prossimo turno contro la Polonia.

La Turchia promossa in Nations B, Lituania retrocessa

La Turchia pareggia 3-3 contro il Lussemburgo ad Istanbul e può festeggiare con un turni d'anticipo la promozione aritmetica in Nations League B: con il terzino giallorosso Celik e il difensore del Sassuolo Ayhan titolari dall'inizio la nazionale di Kuntz soffre molto in avvio e va sotto al 6' a causa di un clamoroso errore difensivo punito da Martins. Cinque minuti l'ex giallorosso Under firma il pari su rigore, ma Sinani al 38' riporta in vantaggio i lussemburghesi con un sinistro preciso. Un minuto dopo la squadra di casa però pareggia nuovamente: è un autogol di Chanot in spaccata a sancire il 2-2. Nel secondo tempo però il Lussemburgo torna in vantaggio: è Rodrigues al 69' a non lasciare scampo a Cakir e a mettere i brividi ai turchi ma, all'89', il neo-entrato Yuksek regala il pari e la vittoria del girone ai padroni di casa. Primo punto invece per la Lituania, ormai però aritmeticamente retrocessa in Nations D: la nazionale baltica fa 1-1 in casa contro le Isole Far Oer a Vilnius: al 22' Andreasen porta in vantaggio gli ospiti, ma nel finale del primo tempo l'ex primavera della Juve Slivka firma il gol del pari. Discorsi chiusi anche nel gruppo 3, con la capolista Kazakistan che come i turchi centra la vittoria del girone: la nazionale di Adiev batte infatti 2-1 in casa la Bielorussia e vola a quota 13 punti. Decisive le reti di Gabyshev e di Zaynutdinov, vano il gol del momentaneo pareggio di Savitskiy. Nello stesso girone, la Slovacchia del centrocampista del Napoli Lobotka incappa in un'aspettata sconfitta contro l'Azerbaijan di De Biasi: al 43' il gol di Dadashov porta in vantaggio gli azeri, pareggio slovacco sul rigore al 90' con Jirka e 2-1 definitivo degli ospiti al 93' con Haghverdi.

Nations D, la Moldavia batte la Lettonia e riapre i giochi promozione

Successo di prestigio della Moldavia che riapre i discorsi per il primato nel gruppo 1 di Nations League D: la nazionale del centrocampista del Pisa Ionita e dell'ex Torino Damascan supera infatti 2-1 in trasferta la capolista Lettonia e si avvicina a -2 dalla vetta: decidono la gara i gol Revenco e Nicolaescu, non basta ai padroni di casa il sigillo di Ikaunieks. Nell'altro match del girone, l'Andorra batte fuori casa 2-0 il Liechtenstein grazie ai gol di Rosas al 4' e di Cervos all'82'.

