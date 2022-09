L'Ungheria di Rossi mette ko la Germania e si conferma in vetta al girone

LIPSIA (Germania) - Vince, sorprende, sogna l'accesso alle fasi finali di Nations League : è l' Ungheria di mister Marco Rossi , che batte 1-0 la Germania a Lipsia e si giocherà il primato del Gruppo 3 (con due punti in più in classifica) nel match di lunedì a Budapest contro l' Italia . La nazionale magiara centra il successo grazie al gol di Szalai al 20': gran colpo dell'attaccante del Basilea che sblocca il match con uno splendido colpo di tacco (che ricorda quello segnato da Roberto Mancini con la maglia della Lazio al Tardini di Parma) sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Szoboszlai. I tedeschi provano a rientrare in partita, e al 52' vanno in gol con Werner ma l'arbitro annulla per fuorigioco di Hoffmann. Pochi minuti dopo è un gran tiro di Kimmich a fare la 'barba' al palo, e ancora il giocatore del Bayern al 76' vede il suo tiro a botta sicura respinto di testa da Lang: è l'ultimo sussulto, l'Ungheria caccia via la Germania dai discorsi qualificazione per le Final Four.

Dzeko e Pjanic festeggiano: Bosnia promossa in Nations A

La Bosnia può festeggiare la promozione in Nations League A con una giornata d'anticipo: la nazionale di Dzeko e Pjanic battono infatti 1-0 il Montenegro di Marusic e balzano, irraggiungibili, a quota 11 punti. Dopo il gol annullato a Demirovic al 32' per fuorigioco, è sempre il centrocampista dell'Augsburg nel recupero del primo tempo a firmare l'1-0 con un tocco al volo di destro su torre dell'attaccante dell'Inter. Pareggia invece 1-1 la Finlandia contro la Romania dei due Marin (titolari dal 1' i centrocampisti di Empoli e Pisa): al 12' il centravanti del Norwich Pukki realizza il suo 37° gol in nazionale con un preciso destro da fuori area che fulmina il portiere della Cremonese Radu e firma l'1-0, ma nel secondo tempo Tanase firma il pari con un preciso tiro da centro area nell'angolino basso di sinistra

Bulgaria, pokerissimo a Gibilterra. Estonia promossa in C

Nel gruppo 4 di Nations League C, già vinto aritmeticamente dalla Georgia di Kvaratskhelia, la Bulgaria del nuovo allenatore Krstajic batte 5-1 Gibilterra e scaccia i fantasmi di una possibile retrocessione in D: ad aprire il match al 23' è il centrale difensivo del Monza Antov di testa, ma al 26' Chipolina realizza il gol del pari per gli ospiti. Dieci minuti dopo l'ex Cagliari Despodov riporta in vantaggio i bulgari e, nel secondo tempo, Kirilov, Stevanov e Petkov arrotondano il risultato. In Nations League D, invece l'Estonia centra la promozione in C battendo 2-1 Malta, allenata da Devis Mangia: decidono i gol di Sappinen e Anier, non basta ai maltesi il rigore di Teuma.

