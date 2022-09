Poker Serbia, segna Lukic e assist per Vlahovic. Il Portogallo vola, Spagna ko

Nel quinto turno di Nations League netto poker della Serbia di Vlahovic e Lukic , nella Lega B, che aggancia la Norvegia in testa al gruppo 3 grazie al 4-1 sulla Svezia e al ko di Haaland e compagni contro la Slovenia (2-1). Manita dell'Ucraina all'Armenia nel Gruppo 1 e secondo posto dietro alla Scozia che batte per 2-1 l'Irlanda , mentre nel Gruppo 2 Israele supera di misura l'Albania (2-1). Il Portogallo prende la vetta del Gruppo 2 in Lega A battendo con un netto 4-0 la Repubblica Ceca e approfittando della sconfitta della Spagna con la Svizzera per 2-1. In Lega C l'Irlanda del Nord stende il Kosovo per 2-1, Cipro batte la Grecia 1-0.

Nations League, i risultati

Gol di Lukic, assist di Vlahovic: poker Serbia

Aggancio in vetta al gruppo 3 della Lega B per la Serbia che batte la Svezia con un netto 4-1 e approfitta del passo falso della Norvegia in Slovenia nonostante il solito Haaland. L'attaccante del City sblocca ad inizio ripresa, ma Sporar primo e Sesko poi rimontano firmando la prima vittoria nel girone. Per Vlahovic e compagni (un assist) serve invece la rimonta dopo il servizio di Kulusevski per Claesson che porta gli svedesi avanti. E' Mitrovic con la tripletta e Lukic in chiusura a firmare il poker finale. L'Ucraina spazza via l'Armenia con un rotondo 5-0 e resta al secondo posto nel Gruppo 1, solo panchina per l'atalantino Malinovskyi, dietro alla Scozia che batte l'Irlanda nel derby. Nel Gruppo 2 Israele batte 2-1 l'Albania.

Serbia-Svezia, tabellino e statistiche

Slovenia-Norvegia, tabellino e statistiche

Portogallo super, Spagna ko

Il Portogallo supera 4-0 la Repubblica Ceca in esterna e si prende la testa del gruppo 2 nonostane la paura per lo scontro in apertura per Crisitano Ronaldo. Partono forte i lusitani con Leao che illumina per Dalot in occasione del vantaggio, mentre è Mario Rui ad innescare Bruno Fernandes per il raddoppio (prima dell'intervallo eorre dal dischetto per Schick). Il tris è firmato ancora dall'esterno dello United, ex Milan, a chiudere il risultato è invece Diogo Jota. Ko casalingo per la Spagna che cade per 2-1 con la Svizzera. Akanji porta in vantaggio gli elvetici, nella ripresa pareggia Jordi Alba, ma Embolo rimette subito i suoi avanti con la rete che vale il successo finale. Si deciderà tutto nell'ultima giornata per sapere chi andrà ai playoff e chi retrocederà.

Repubblica Ceca-Portogallo, tabellino e statistiche

Spagna-Svizzera, tabellino e statistiche