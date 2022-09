Ungheria, Rossi mette in guardia i suoi: "Italia? Serve umiltà"

BUDAPEST (UNGHERIA) - "Dobbiamo entrare in campo con la massima umiltà. Grazie al grande lavoro dei ragazzi abbiamo dieci punti ma non possiamo diventare arroganti". Così il ct dell'Ungheria Marco Rossi in vista del match di domani sera contro l'Italia che vale l'accesso alle Final Four di Nations League. All'Ungheria basta infatti un solo punto contro gli azzurri per trasformare il sogno in realtà ma il tecnico della nazionale magiara frena ogni entusiasmo e punta tutto sulla forza del collettivo e sulla spinta del pubblico: "Il successo lo possiamo raggiungere solo come squadra e dobbiamo rispettare la maglia che indossiamo".