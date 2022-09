Diretta Ungheria-Italia ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

BUDAPEST (UNGHERIA) - Alle ore 20.45, alla Puskas Arena di Budapest, l'Italia sfida l'Ungheria nel sesto e ultimo turno del Gruppo 3 di Nations League. Gli azzurri di Roberto Mancini, reduci dalla vittoria di misura contro l'Inghilterra firmata Raspadori, per accedere alle Final Four devono per forza battere i magiari, al comando del gironi con 10 punti in cinque partite; l'Italia insegue a quota otto. "Andare di nuovo in finale, come nell’ultima edizione, servirebbe soprattutto a far fare ulteriore esperienza internazionale ai giovani - ha sottolineato Mancini nella conferenza stampa della vigilia - è questo un aspetto importantissimo". Da Cenerentola del raggruppamento, invece, la nazionale di Marco Rossi ha fatto valere tutta la propria forza "mandando in Serie B" Inghilterra e Germania.