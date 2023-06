Italia, i convocati della Spagna per la semifinale di Nations League

MADRID (SPAGNA) - Il Ct della Spagna Luis De La Fuente ha diramato la lista dei convocati per le Final Four di Nations League in programma in Olanda. Le Furie Rosse sfideranno l'Italia in semifinale giovedì 15 giugno a Enschede, dove tre giorni dopo si disputerà la finale per il terzo e quarto posto mentre la finalissima si giocherà a Rotterdam lo stesso giorno (l'altra semifinale, mercoledì 14 giugno, mette di fronte Olanda e Croazia). I calciatori della Roja si ritroveranno venerdì 9 giugno alla Ciudad del Fútbol, dove prepareranno l'impegno contro gli azzurri di Roberto Mancini. Sono 23 i giocatori selezionati da De La Fuente: prima chiamata per Le Normand della Real Sociedad, mentre sono assenti elementi come Ceballos, Nacho, Oyarzabal, Aspas e Gerard Moreno.