Olanda, infortunio De Ligt: Koeman perde il centrale per la Nations League

Brutte notizie in casa Olanda per Ronald Koeman. Il Ct degli oranjie, infatti, dovrà fare a meno di Matthijs de Ligt per la partita contro la Croazia di Nations League. Il difensore del Bayer Monaco ed ex Juventus, è stato costretto a lasciare il ritiro e non parteciperà dunque alla sfida di Rotterdam contro i croati di mercoledì 14 giugno.