Croazia in finale di Nations League: Olanda ko, ora Italia o Spagna

Spettacolo al De Kuip dove la Croazia batte l'Olanda padrona di casa ai supplementari per 4-2 e vola in finale di Nations League dove incontrerà la vincente dell'altra semifinale tra Italia e Spagna. Grande protagonista della serata Luka Modric che, a quasi 38 anni, domina a centrocampo, mettendo a segno anche il rigore del 4-2 finale. La mossa che ha deciso l'incontro è stata quella di Dalic che ha inserito in campo Bruno Petkovic, ex di Bologna e Verona, autore del gol del 3-2 prima di procurarsi il rigore finale messo a segno dal fantasista del Real Madrid.