Olanda, Koeman: "Croazia più organizzata di noi"

ROTTERDAM (Olanda) - La Croazia è la prima finalista della Uefa Nations League 2023 dopo aver battuto l'Olanda per 4-2 dopo i tempi supplementari. Il Ct degli Orange Roland Koeman ha commentato così la sconfitta: "L'Olanda non c'è ancora, manca un po' di qualità. La Croazia è stata più intelligente, più organizzata. Noi perché non lo eravamo? C'è da dire che loro hanno più esperienza di noi, negli ultimi anni hanno giocato tante partite ad un certo livello, ha vinto la medaglia di bronzo al Mondiale e questo la dice lunga - aggiunge - Chiaramente ora avevamo una squadra che aveva la giusta energia, che ha combattuto. Questo è qualcosa su cui possiamo costruire. Ma abbiamo giocato contro una squadra che ha dimostrato perché è arrivata seconda e terza agli ultimi Mondiali. Dobbiamo imparare da questo".