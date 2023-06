Croazia, Dalic: "Vittoria storica! Andiamo a prenderci l'oro"

ROTTERDAM (Olanda) - La Croazia vince 4-2 contro l'Olanda (dopo tempi supplementari) e adesso attende la vincente di Italia-Spagna per conoscere la sua avversaria nellal finale della Uefa Nations League 2023. Nel post-partita le parole cel Ct Zlatko Dalic: "È una vittoria per il popolo croato,abbiamo battuto l'Olanda davanti ai loro tifosi, la Croazia ha un'altra medaglia. È impossibile, irreale, ma se lo merita. Niente ha turbato la squadra, sanno cosa si giocano, perdevamo e poi abbiamo preso gol al 96'. Sicuramente questa è una vittoria che passerà alla storia, abbiamo bronzo e argento, andiamo a prenderci l'oro in modo da poter finire questa storia".