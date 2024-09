Deschamps: "Italia una delle migliori nazionali". E su Mbappé...

Primo giorno di lavoro per le nazionali in vista dell'inizio della nuova edizione della Nations League. Il trionfo della Spagna nel 2023 - che ha bissato il suo successo europero con Euro2024 - mette in guardia le 'big' della competizione e fra queste non si può non far riferimento alla Francia di Didier Deschamps. L'ex tecnico della Juventus ha parlato in conferenza stampa in vista della prima gara della Nations League che li vedrà impegnati - allo Stade de France di St.Denis - contro l'Italia del ct Spalletti nella sfida in programma per venerdì sera. Diversi i temi affrontati in sala stampa e particolare rilievo l'ha avuto lo stato di forma della stella francese Kylian Mbappé, reduce dalla prima doppietta con il Real Madrid.