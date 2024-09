San Marino storico, Ronaldo da record e Conte sorride. Spagna, pari senza gol

Si alza il sipario sulla Nations League 2024/2025. Termina con un pareggio la sfida tra la Serbia e i campioni in carica di De La Fuente. Al Marakàna, la Spagna campione d’Europa non va oltre lo 0-0. ll prossimo appuntamento del torneo vedrà la Roja scendere sul campo della Svizzera a Ginevra, mentre Jovic e compagni - assente il bianconero Vlahovic che a fine agosto aveva annunciato di non potere rispondere alla convocazione "per motivi familiari" - affronteranno la Danimarca in trasferta. Bene il Portogallo, che allo Stadio da Luz batte la Croazia con il finale di 2-1. L'incontro è stato inoltre l'occasione per omaggiare l'ex difensore portoghese Pepe, che ad agosto ha annunciato il ritiro dal calcio sui propri profili social. Il match inaugurale tra Azerbaigian e Svezia si è invece concluso con il risultato di 3-1 a favore della formazione scandinava. Storica vittoria per il San Marino, che nella sfida interna contro il Liechtenstein conquista i primi 3 punti in Nations League grazie alla rete di Sensoli al 53’. Un successo che replica quello rimediato contro lo stesso avversario nell’aprile 2004. La prossima giornata, gli uomini di Cevoli sfideranno la Macedonia a Chisinau. L'Italia di Spalletti, inserita nel Gruppo 2 della Lega A insieme a Francia, Belgio e Israele, è attesa venerdì 6 settembre alle ore 20.45 al Parco dei Principi per la sfida contro la selezione di Deschamps.