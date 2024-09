Calhanoglu e "il problemino": il regista Inter è il dubbio di Montella

La Turchia è attesa questa sera dalla prima gara di Nations League contro il Galles. La nazionale allenata da Montella, impegnata nel gruppo 4 della Lega B assieme anche a Islanda e Montenegro, giocherà la sfida in trasferta ma con la consapevolezza di confermare quanto di buono fatto vedere durante l'Europeo. Una nazionale guidata dall'estro e dalla fantasia di due giovani in rampa di lancio: Guler e Yildiz, entrambi classe 2005, già importanti per Real Madrid e Juventus. Se uno è alla ricerca del primo centro stagionale dopo un inizio positivo con i bianconeri, l'altro recupera da piccole noie muscolari. Ma i dubbi del Ct sono altri...