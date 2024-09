La Turchia di Yildiz pareggia in Galles, tris Belgio a Israele. Show di Man

DEBRECEN (Ungheria) - La prima giornata del gruppo 2 della Lega A di Nations League, che comprende l'Italia di Spalletti, ha visto anche il Belgio vincere per 3-1 contro Israele sul neutro di Debrecen. Apre De Bruyne, che porta avanti i Diavoli Rossi, poi il pari degli israeliani con l'autogol dell'ex Atalanta Castagne. Nella ripresa Tielemans e ancora De Bruyne chiudono i conti, con Openda che fallisce anche un penalty. Israele sarà il prossimo avversario degli Azzurri - sempre in campo neutro in Ungheria, ma a Budapest - lunedì alle 20.45 per la seconda giornata.

La Nations League B

Nel gruppo 3 della Lega B di Nations League, dopo Kazakistan-Norvegia 0-0, la sfida di Lubiana fra Slovenia e Austria si risolve anch'essa con un pari, ma per 1-1: sloveni avanti con un rigore di Sesko, pareggio degli austriaci con Laimer. In campo anche il gruppo 4: la Turchia di Vincenzo Montella e Kenan Yildiz esce con uno 0-0 dalla trasferta di Cardiff contro il Galles, con i turchi che dal 63' sono rimasti anche in dieci per un doppio giallo a Baris Alper Yilmaz. Nell'altra gara del girone, a Reykjavik, l'Islanda batte il Montenegro per 2-0. Gol di Oskarsson e Thorsteinsson.

La Nations League C

Completata la prima giornata del gruppo 2 della Lega C di Nations League. Dopo che nel pomeriggio Cipro si è imposto per 1-0 in Lituania, a Pristina il Kosovo cade per 3-0 contro la Romania. A decidere la sfida la doppietta del cagliaritano Razvan Marin (uno su rigore) e il gol di Dennis Man, attaccante del Parma. Nel finale Kosovo in dieci per il doppio giallo a Mergim Vojvoda, difensore del Torino.