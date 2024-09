Olanda, manita senza Koop: Zirkzee e Reijnders in gol. Germania show

Inizio travolgente in Nations League A per l'Olanda che pur senza Koopmeiners supera per 5-2 la Bosnia nel match di esordio del Gruppo 3. Senza il centrocampista della Juventus, Koeman si affida a Zirkzee che apre immediatamente la partita. Demirovic risponde subito, poi è Reijnders a diventare protagonista: gol e assist per Gakpo a cavallo tra primo e secondo tempo che valgono il tris Orange. Dzeko accorcia, ma la nazionale olandese resiste e nel finale con Weghorst cala il poker e chiude i conti con Xavi Simons al 92'. Cinque gol anche per una super Germania che serve la manita e travolge l'Ungheria di Marco Rossi. Naglesmann fa festa con il gol di Fullkrug nel primo tempo e le quattro reti firmate Musiala, Wirtz, Pavlovic e Havertz (su rigore) nella ripresa. Un 5-0 senza diritto di replica per la nazionale magiara.

L'Inghilterra parte bene, Kvaratskhelia a segno con la Georgia

Vicecampione d'Europa ma retrocessa nella Lega B di Nations League, l'Inghilterra inizia il suo cammino nel gruppo 2 con una vittoria a Dublino contro l'Irlanda. I Tre Leoni, col ct ad interim Lee Carsley in panchina dopo l'addio di Southgate, si sono imposti per 2-0 con i gol di Rice e Grealish. Nell'altro match 3-0 della Grecia sulla Finlandia. Nel gruppo 1, invece, la Georgia vince per 4-1 contro la Repubblica Ceca. In rete il napoletano Kvaratskhelia (su rigore), Chakvetadze, Mikautadze e Kochorashvili. Nel finale gli ospiti accorciano con Kalvach, ma serve solo a ridurre il passivo. A tre punti anche l'Albania che ribalta 2-1 l'Ucraina.

Nicolato parte bene il Nations League C

In Nations League C, la Lettonia guidata da Paolo Nicolato fa il suo esordio perdendo per 4-1 contro l'Armenia. Nello stesso girone, la Macedonia del Nord non è andata oltre l'1-1 contro le Far Oer. Malta di Michele Marcolini, torna a casa con zero punti dalla trasferta di Chisinau, gara d'esordio nel gruppo 2 della Nations League D: la Moldova vince per 2-0. Turno di riposo per Andorra, che completa il girone.