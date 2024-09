Ronaldo non si ferma più: Portogallo ok in rimonta. Spagna show: poker alla Svizzera

Primo successo in Nations League per la Spagna, che allo Stade de Genève supera la Svizzera grazie alle reti di Joselu (4'), Fabian Ruiz (13', 77') e Ferran Torres (80'): a segno per i padroni di casa, Amdouni (41'). La Roja raccoglie dunque i primi 3 punti del Gruppo 4 della Lega A: al debutto contro la Serbia infatti, Yamal e compagni non erano andati oltre lo 0-0. La prossima giornata, gli uomini di De La Fuente affronteranno la Danimarca di Knudsen , che dopo l'esordio vincente contro gli elvetici, si sono imposti anche sulla selezione di Stojkovic per 2-0.

CR7 risolve il match

Secondo successo consecutivo per il Portogallo, che a Lisbona batte in rimonta la Scozia con il finale di 2-1. A sbloccare le marcature ci pensa McTominay al 7’ minuto: il centrocampista in forza al Napoli era già andato a segno alla prima giornata. Nella ripresa, Bruno Fernandes (54') e Cristiano Ronaldo (88') ribaltano il risultato. CR7 mette così a segno il gol numero 901 in carriera, il secondo consecutivo dopo la storica rete realizzata all’esordio contro la Croazia. Il prossimo impegno del torneo vedrà la selezione di Martinez scendere in campo a Varsavia contro la Polonia - match in programma il 12 ottobre - a sua volta reduce dal ko contro la formazione allenata da Dalic (1-0).

Le altre partite

Successi per Bielorussia e Slovacchia, che vincono rispettivamente contro Lussemburgo (1-0) e Azerbaigian (2-0). Così anche Bulgaria, che supera l'Irlanda del Nord grazie alla rete di Despodov (40') e Svezia, che batte l'Estonia alla Strawberry Arena (3-0). Termina invece con un pareggio la sfida tra Gibilterra e Liechtenstein (2-2).