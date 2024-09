Francia, 2-0 al Belgio. Akturkoglu e Sesko show con Turchia e Slovenia: Juve avvisata

Dopo il ko per 3-1 in rimonta all'esordio contro l'Italia al Parco dei Principi, la Francia batte il Belgio nel secondo turno della Lega A di Nations League . A decidere la sfida del Parc Olympique Lyonnais le reti, una per tempo, di Kolo Muani e Dembélé . Con il successo degli azzurri contro Israele a Budapest (2-1) , la classifica vede ora i ragazzi di Luciano Spalletti in vetta a punteggio pieno, Galletti e Diavoli Rossi a quota tre e Israele fanalino di cosa con due sconfitte in altrettanti match disputati.

Juve, occhio ad Akturkoglu e Sesko

Dura 17 minuti, invece, la partita di Kenan Yildiz: l'attaccante della Juve entra nel finale della sfida tra Turchia e Islanda vinta 3-1 dalla selezione di Vincenzo Montella grazie alla tripletta di Kerem Akturkoglu (anche un gol annullato per lui) - di Palsson la rete del momentaneo 1-1 -, attaccante del Benfica che i bianconeri si ritroveranno di fronte il prossimo 29 gennaio all'Allianz Stadium nell'ultimo match della fase campionato di Champions League. La squadra di Thiago Motta dovrà tenere sott'occhio anche Benjamin Sesko: anche lui si porta a casa il pallone e decide la gara tra Slovenia e Kazakistan conclusa con il punteggio di 3-0. Il classe 2003 del Lipsia affronterà la Vecchia Signora il 2 ottobre in Germania. Nel suo percorso in Champions League la Juve incontrerà in casa l'11 dicembre il Manchester City di Erling Haaland, autore del decisivo 2-1 della Norvegia sull'Austria: Sabitzer aveva risposto al momentaneo vantaggio dei padroni di casa firmato Myhre nel primo tempo. Con lo stesso punteggio finisce anche l'altra sfida della Lega B tra Montenegro e Galles: gli ospiti dopo appena tre minuti sono avanti grazie a Moore e Wilson, mentre il gol della bandiera per la selezione di Marusic e Krstovic porta la firma di Camaj, che al 73' riaccende la speranza su assist proprio dell'attaccante del Lecce.

Poker Kosovo, Mihaila e Marin in gol con la Romania

L'ex Lazio Vedat Muriqi è invece protagonista nel poker del Kosovo su Cipro nella Lega C: doppietta per lui, con Albion Rrahmani e Dellova che rendono il passivo ancor più pesante. Finisce invece 3-1 il match tra Romania e Lituania: apre il parmense Mihaila, Kucys sigla il pari al 34 mentre, il cagliaritano Marin riporta avanti i padroni di casa dal dischetto e Mitrita, in pieno recupero, fissa il risultato finale.