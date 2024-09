De Bruyne furioso, è caos Belgio: la frase all'assistente non lascia dubbi

Il Belgio è uscito con una sconfitta dalla sfida contro la Francia in Nations Leagure. Dagli Europei in Germania fino a questo momento, il Ct Tedesco non è molto apprezzato in patria ed è per questo che i tifosi hanno contestato la nazionale dei Diavoli. Non soltanto per i risultati, ma anche per il trattamento che il tecnico ha riservato ad alcuni nomi importanti della squadra come Courtois. Il portiere ha rinunciato alla chiamata fino a quanto l'allenatore italiano sarà seduto sulla panchina belga. Una situazione che, a ruota, ha colpito anche altri giocatori i quali non hanno nascosto il disappunto come De Bruyne .

De Bruyne, clima rovente in Belgio

Il centrocampista del Manchester City è stato pizzicato mentre era a colloquio con l'assistente dell'allenatore, Frank Vercautern. Dal labiale pare che De Bruyne abbia detto: "Me ne vado, me ne vado...". In Belgio l'interpretazione che si è fatta di queste parole di disappunto e proprio sul rapporto con il Ct. La sconfitta non ha aiutato così come il modo di scendere in campo della squadra.

"Quando non sei abbastanza bravo per arrivare in cima, devi dare il massimo e non l'ho nemmeno visto. Posso accettare che non siamo bravi come nel 2018, sono il primo a dirlo, ma non posso tollerare il modo in cui abbiamo giocato stasera. Era inaccettabile" ha detto sempre il capitano dopo la partita con la Francia. Assenti anche Lukaku e Trossard, ma su questo ha spiegato le motivazioni lo stesso Tedesco, ma ora c'è la situazione De Bruyne da risolvere. Una scia negativa che rischia di intaccare l'armonia del gruppo e il prosieguo verso le qualificazioni ai prossimi Mondiali.