Reijnders e Dumfries gol, pari Olanda-Germania. Doppio Kane con l'Inghilterra

Inghilterra e Lega B e C

Due vittorie su due per l'Inghilterra del dopo Southgate con la nazionale dei Tre Leoni che vince contro la Finlandia nel gruppo 2 di Lega B. Decisiva la doppietta di Harry Kane che vale il 2-0 finale. A oari punti con gli inglesi c'è la Grecia che piega per 2-0 l'Irlanda grazie alla reti di Ioannidis e Tzolis. Nel Gruppo 1 la Georgia di Kvaratskhelia in testa a punteggio pieno grazie al successo sul campo dell'Albania per 1-0, mentre la Repubblica Ceca batte per 3-2 l'Ucraina. In Lega C si riscatta Nicolato che con la Lettonia supera 1-0 le Far Oer. La Macedonia batte l'Armenia 2-0. In Lega D vince Malta di Michele Marcolini contro Andorra per 1-0.