Mbappé-Francia, Deschamps svela: "Gli interessi divergono a un certo punto"

La Francia di Didier Deschamps è pronta a tornare in campo in Nations League ma dovrà fare a meno di Kylian Mbappé. Un'assenza che, come al solito, fa rumore e crea sempre molto dibattito. Il Ct, che aveva già svelato il motivo dell'assenza dell'attaccante del Real Madrid , ha voluto ribadire il concetto dando una nuova spiegazione con le parole ai canali ufficiali della federazione e non con la consueta conferenza stampa.

Deschamps, Mbappè e l'assenza dai convocati

Le parole di Deschamps ai canali ufficiali della federazione francese: "Lui è sempre al centro dell'attenzione. Non è solo un caso di Kylian, perché dobbiamo guardare le cose in modo più generale. Il punto di partenza è che gli interessi dei club e quelli delle squadre nazionali, ed è così per tutti, a un certo punto divergono. Bisogna anche ricordare che il datore di lavoro è il club e non la federazione".

Poi ha proseguito: “Mi assicuro, attraverso il rapporto che ho con i giocatori, di poter parlare con loro. Ovviamente, per me, la cosa più importante è l'interesse del giocatore. So benissimo che non ha intenzione di andare contro il suo club. Ma a un certo punto, dopo averne discusso, bisogna fare in modo di mettere al primo posto gli interessi del giocatore senza metterlo in difficoltà”.