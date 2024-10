Diretta Italia-Belgio ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ROMA - Dopo aver battuto Francia (1-3) e Israele (1-2), l'Italia, alle ore 20.45, ospita allo Stadio Olimpico di Roma il Belgio nel terzo turno del Gruppo 2 della Lega A di Nations League. La Nazionale di Luciano Spalletti è partita subito forte dopo un Europeo molto deludente: gli azzurri, campioni in carica dopo il successo ai rigori nella finale del 2021 a Wembley contro l'Inghilterra, in Germania sono stati eliminati agli ottavi dalla Svizzera (2-0) dopo aver racimolato appena quattro punti nel proprio girone, frutto del successo per 2-1 in rimonta contro l'Albania all'esordio e del pareggio per 1-1 acciuffato nel finale grazie alla rete di Zaccagni contro la Croazia - in mezzo il ko per 1-0 contro la Spagna -. Donnarumma e compagni, però, si sono subito messi tutto alle spalle e sono ripartiti alla grande. Anche i Diavoli Rossi di Domenico Tedesco hanno fatto parecchia fatica nella manifestazione continentale, superando il raggruppamento grazie alla classifica avulsa - tutte le squadre del Girone E hanno chiuso a quota 4 - e venendo eliminati agli ottavi dalla Francia (1-0), avversario contro cui hanno perso 2-0 anche nell'ultimo match di Nations League dopo aver superato 3-1 al debutto Israele. Quella dell'Olimpico, dunque, può essere definita come la sfida tra le grandi deluse dell'ultimo Europeo. Nei 24 precedenti tra le due nazionali, ben 16 successi dell'Italia, 4 pareggi e altrettante affermazioni del Belgio.