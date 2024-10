Cambiaso show: primo gol lampo con l'Italia sotto gli occhi di Giuntoli!

Ottimo inizio di gara per gli Azzurri, che nella sfida valida per la terza giornata di Nations League contro il Belgio di Domenico Tedesco, passano in vantaggio dopo un minuto di gioco. A sbloccare le marcature è il bianconero Andrea Cambiaso, che mette la firma su una grande costruzione da parte degli uomini di Spalletti. Ad avviare l'azione è Pellegrini, che trova e serve Dimarco in zona trequarti. Il nerazzurro mette in area un cross basso che supera Cuyper e raggiunge l'esterno in forza alla Juve, che dopo una prima respinta di Casteels mette a segno il suo primo gol con la maglia della Nazionale. Ma non finisce qui. Al 24', Cambiaso compie una seconda incursione in area, rientra sul mancino e batte a rete trovando però la respinta del portiere belga. Risponde presente Retegui, che si piomba sul pallone e firma il 2-0. Un impatto sull'incontro che avrà sicuramente reso felice Cristiano Giuntoli, presente allo stadio per assistere alla sfida contro i Diavoli Rossi. Non si è fatta attendere la reazione della Juve, che si è congratulata con il proprio giocatore con un messaggio condiviso sui propri profili social: "Subito in gol Andrea Cambiaso nel match di #NationsLeague dell’Italia"