Cambiaso, emozione e rimpianto Italia: "Peccato. Il gol? Avevo paura che..."

Non una serata qualunque per Andrea Cambiaso , che allo stadio Olimpico ha celebrato il suo primo gol con la maglia della Nazionale . Una rete arrivata già dopo il 1' minuto di gioco e che ha aperto le danze a una grande prestazione degli Azzurri, che con il contributo dell'esterno bianconero ha trovato anche il raddoppio con Retegui al 24': sua l'incursione in area e il tiro a rete su cui è piombato l'attaccante della Dea. Il brutto intervento di Pellegrini e la conseguente espulsione al 40' hanno poi stravolto le sorti del match, terminato con il finale di 2-2 . Resta comunque l'ottima prestazione del giocatore classe 2000, nonché il rendimento della selezione di Spalletti nella seconda metà di gioco nonostante l'inferiorità numerica.

Cambiaso: "Non ci credevo"

Queste le parole di Cambiaso, che non ha nascosto il rammarico per la mancata vittoria, dicendosi però entusiasta della sua prima marcatura con la maglia dell'Italia: "È un peccato, abbiamo giocato i primi 30 minuti alla grande. 11 contro 11 sarebbe andata diversamente. Il mio primo gol? Lì per lì non ci credevo, ho avuto paura fosse fuorigioco. Anche in 10 abbiamo comunque fatto una partita di sacrificio. Meritavamo di più sul piano dell'atteggiamento, peccato per i 3 punti".