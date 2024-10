Poker Francia a Israele. Inghilterra, clamoroso ko al 94': vince la Grecia

La Francia non sbaglia e si aggiudica la sfida contro Israele valida per la terza giornata di Nations League. Alla Bozsik Aréna di Budapest, gli uomini di Deschamps si impongono con il finale di 4-1. Un risultato che consente ai Bleus di portarsi a 1 punto dall'Italia, che allo stadio Olimpico ha pareggiato con il Belgio di Tedesco - gli Azzurri guidano ora la classifica del Gruppo 2 della Lega A con 7 punti - . Maignan e compagni si portano in vantaggio dopo 6 minuti di gioco con Camavinga . Al 24', gli israeliani trovano il pareggio con Gandelman , ma 4 minuti dopo Nkunku firma il 2-1. Nel finale, Guendouzi chiude i conti all'87', e 2 minuti dopo Barcola cala il poker. La prossima giornata, la Francia scenderà in campo a Bruxelles contro i Diavoli Rossi.

Inghilterra ko a Wembley

Brusca frenata per l'Inghilterra, che dopo i successi contro Irlanda e Finlandia, cade a Wembley contro la Grecia di Jovanovic, che centra a sua volta la terza vittoria consecutiva nel girone portandosi così al primo posto con 9 punti. A decidere l'incontro è l'attaccante in forza al Benfica Paulidis, che dopo avere sbloccato le marcature al 49' minuto, segna il gol del 2-1 al 94': a segno per i padroni di casa Bellingham, che aveva riportato il risultato in parità all'87'. Il prossimo impegno del torneo, vedrà la nazionale dei Tre Leoni affrontare la Finlandia nell'incontro in programma il 13 ottobre a Helsinki. Gli altri incontri della giornata hanno visto vincere Macedonia e Moldavia, rispettivamente contro Lettonia (3-0) e Andorra (2-0). Successi anche per l'Irlanda, che supera la Finlandia ribaltando il vantaggio firmato da Pohjanpalo, Austria, vincente contro il Kazakistan e Norvegia, che trascinata da Haaland e Sorloth supera la Slovenia. Ko invece per San Marino, che contro Gibilterra cade con il finale di 1-0. Termina in parità la sfida tra Isole Far Oer e Armenia (2-2).