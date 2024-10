Yildiz show: entra e trascina la Turchia di Montella alla vittoria in 30 secondi

Vince ancora la Turchia, che nel match valido per la 3ª giornata di Nations League supera il Montenegro con il risultato finale di 1-0. Gara bloccata per oltre un'ora di gioco, e che ha visto i padroni di casa passare in vantaggio grazie all'incursione lampo di Kenan Yildiz. Subentrato nella ripresa al minuto 69', il bianconero riceve palla in area 30 secondi dopo essere entrato in campo, e da posizione defilata si smarca dal laziale Marusic - i biancocelesti saranno ospiti della Juve nel prossimo match di campionato in programma il 19 ottobre - per poi battere a rete. A toccare per ultimo il pallone è però il centrocampista del Fenerbahce Kahveci, che scrive così il proprio nome sul taccuino dei marcatori (69'). Gli uomini di Vincenzo Montella si portano così al comando del girone 4 della Lega B davanti al Galles, che in Islanda ha subito il pareggio dei padroni di casa nonostante il doppio vantaggio. Yildiz e compagni sono attesi il 14 ottobre a Reykjavík nell'incontro con la selezione di Hareide: gara in programma il 14 ottobre.